Nuovo e decisivo passo avanti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sul fronte della sicurezza e della cura degli istituti superiori del territorio. È stato ufficialmente aggiudicato l’accordo quadro annuale per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici del comparto centro-nord. Quest’ultimo provvedimento segue di pochissimi giorni le analoghe aggiudicazioni già deliberate per le scuole degli altri due macro-lotti provinciali, ovvero il centro-est e il centro-ovest, completando così la copertura degli interventi su tutta la rete scolastica di competenza dell’Ente.

La gara, gestita tramite la piattaforma telematica MEPA nel pieno rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici, è stata affidata all’impresa “Nuova Costruzioni SrL” con sede ad Agrigento. L’azienda si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso del 10,933%, per un importo complessivo di 126.000 euro (oltre Iva e inclusi gli oneri per la sicurezza).

“Abbiamo così completato questo primo iter procedurale per la manutenzione ordinaria delle scuole di nostra competenza”, ha dichiarato con soddisfazione il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino. “Un risultato importante raggiunto grazie al puntuale stanziamento di risorse proprie che l’Ente ha previsto all’interno del bilancio”.

I prossimi passaggi burocratici si consumeranno nel giro di pochissimo tempo. A breve si procederà infatti alla firma ufficiale del contratto d’appalto e alla contestuale consegna dei cantieri. Da quel momento, l’impresa avrà a disposizione un anno di tempo per eseguire gli interventi di manutenzione che saranno via via indicati e coordinati dai tecnici del settore Edilizia Scolastica del Libero Consorzio di Agrigento, garantendo così ambienti più sicuri e accoglienti a studenti e personale scolastico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp