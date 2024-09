Domenica 29 settembre, presso il piazzale Giglia di San Leone, si terrà la seconda edizione dell’Eco Village Fest, manifestazione organizzata dalle associazioni MariTerra e PlasticFree. L’evento, dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione di stili di vita sostenibili, vedrà la partecipazione di diverse realtà associative, tra cui l’associazione Kore Onlus.

Kore Onlus, nata nel 2017 dall’iniziativa di sei amiche, si dedica al supporto dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità della vita. L’associazione offre consulenze in ambito estetico, alimentare, psicologico e laboratori creativi, accompagnando i pazienti nelle prime fasi della malattia. Partecipare all’Eco Village Fest è per Kore un modo per sottolineare l’importanza di combattere l’inquinamento, riconosciuto come una delle principali cause dei tumori.

Durante l’evento, Kore Onlus allestirà un gazebo dove Simona ed Elisa, associate dell’organizzazione, guideranno il laboratorio per bambini “Gioco e Riciclo”. Attraverso l’arte del riciclo creativo, i più piccoli impareranno a rispettare l’ambiente giocando, contribuendo a diffondere un messaggio di sostenibilità e cura della natura.

L’Eco Village Fest, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta un’occasione importante per unire forze diverse e sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare l’ambiente per il benessere collettivo.