Ecco sua maestà: la pizza gourmet con gambero di Rosso di Mazara

La grandiosità della pizza non è solo il sapore unico dell’impasto, ma è anche il divertimento nel creare sempre nuove combinazioni per i condimenti. C’è chi non vuole rinunciare alla classica Margherita ma c’è chi è “amante” delle specialità. E, così, la pizzeria “La Giara” di Agrigento accontenta tutti i gusti. Si punta molto sulla pizza gourmet, al gambero rosso di Mazara, o ammaru russu in siciliano. Una delle peculiarità è il suo colore, un rosso intenso e brillante, ed è apprezzato per la gustosità delle sue carni: compatta e bianca, dal sapore unico ed inconfondibile. Nei mesi caldi la testa del gambero si inscurisce per la presenza delle uova, definite anche “caviale di gambero”, usate anch’esse per ottenere prelibati primi piatti. Se volete gustare una pizza così con la magnificenza del Gambero rosso di Mazara, non vi rimane che fare un salto a “La Giara” e accomodarvi.