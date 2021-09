Ecco Stefano Micoli, nuovo allenatore dell’Aragona (VIDEO)

Senza nulla togliere alle nuove arrivate, il vero colpo di mercato dell’Aragona, questa estate, è stato il suo ingaggio. Dovrà plasmare un gruppo di giovani e promettenti ragazze, questa responsabilità quanto la stimola e quanto la preoccupa.

Benvenuto al Sud, almeno d’Italia, lei bergamasco, ha diverse esperienze di lavoro in lombardia, piemonte, friuli venezia giulia, trentino alto adige, (anche se ha lavorato pure in turchia, romania, slovacchia) come italia però al massimo è sceso sino a roma, come è stato il suo impatto, umano, col nostro territorio, ambiente, clima.

Vuole esporre la sua filosofia di gioco, quali caratteristiche, tecniche e caratteriali, su tutte, chiede alla sua squadra. Da alcune interviste si legge che tecnicamente predilige basarsi su svariate soluzioni in attacco anche con palla staccata, mentre da un punto di vista caratteriale punta su squadre grintose, obbligate a non accontentarsi mai, in continuo miglioramento, fortemente autocritiche.

Problema Palazzetto: quanto può incidere la variabile campo di gioco? Tradotto in punti allenarsi ad Agrigento e giocare altrove potrebbe anche determinare un ridimensionamento dell’obiettivo sportivo prefissato?

Composizione gironi: esclusa il derby con Marsala le altre nove trasferte saranno degne degli spostamenti tipici per le coppe internazionali, obbligando a trasferte lunghissime. Questa decisione, che incide anche sui costi, la trova favorevole?