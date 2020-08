Ecco l’elenco dei prossimi eventi in provincia di Agrigento, realizzato da @Visit Agrigento – Visitagrigento.it in collaborazione con https://www.facebook.com/kainonbelvedere/

Eventi in vetrina:

27/28 Febbraio 2021: Corso di riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili, Riserva Naturale di Torre Salsa – Siculiana.

https://www.facebook.com/visitagrigento.it

Fino al 13 Settembre: Luci in Valle, percorsi guidati alla Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/luci-in-valle/898415390637947/?ti=cl

Fino al 22 Agosto: SicilyFarm Film Festival, Farm Cultural Park – Favara e Valle dei Templi – Agrigento.

https://www.facebook.com/events/478949089468582/

20 Agosto: Live Music, FBI, Oceamomare San Leone – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/giovelive-fbi-liveoceanomare/586369368707412/?ti=cl

20 Agosto: Live Music, Fabemolle suonano Fabrizio De Andrè, Piazza Umberto I – Comitini.

https://facebook.com/events/s/fabemolle-suonano-fabrizio-de-/325534165241323/?ti=cl

20 Agosto: Sapori, musiche e parole di Sicilia, La Casa dei Ricordi – Racalmuto.

https://facebook.com/events/s/sapori-musiche-e-parole-di-sic/298479261370894/?ti=cl

20 Agosto: Yoga al mare, Licata.

https://facebook.com/events/s/yoga-al-mare-6/643870472917529/?ti=cl

21 Agosto: Live Music, The Brothers, Mojo – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/the-brothers-live-mojo-agrigen/791437781599212/?ti=cl

21 Agosto: Melt Fest, Licata.

https://www.facebook.com/MeltfestLicata/

21 Agosto: Teatro, Canti, Cuntu e Focu della Sicilia Bella, Teatro Costabianca – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/openspace-theater-in-canti-cun/641395183399139/?ti=cl

21 Agosto: Teatro, La donna a tre punte, Area archeologica Eraclea Minoa – Cattolica Eraclea.

https://facebook.com/events/s/eraclea-minoa-teatri-di-pietra/298277154786155/?ti=cl

22 Agosto: Treno dei Templi, da Palermo a Porto Empedocle.

22 Agosto: ArTerra, connessioni, ritmi, sapori, Azienda Agricola Casuccio – Raffadali.

https://facebook.com/events/s/arterra-connessioni-ritmi-sapo/721708862005167/?ti=cl

22/23 Agosto: Diodoros Food Experience, visite e degustazioni in Valle, Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/diodoros-food-experience-visit/589436705092925/?ti=cl

22/23 Agosto: Veduta Dioscuri, Aperitivo con vista Templi, Giardino della Kolymbethra – Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/veduta-dioscuri-aperitivo-con-/903444600159330/?ti=cl

22/23 Agosto: Andromeda, Yoga, Trekking and Pool Relax, Santo Stefano Quisquina.

https://facebook.com/events/s/andromeda-yoga-trekking-e-pool/758884434915943/?ti=cl

23 Agosto: Alba nella Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/lo-spettacolo-dellalba-alla-va/3049182988513260/?ti=cl

25/26 Agosto: Visite guidate gratuite alla Villa Romana di Realmonte.

https://facebook.com/events/s/natura-e-archeologia-la-villa-/3242754692426983/?ti=cl

27 Agosto: Teatro, I colori di Casa del Musical, Teatro Costabianca – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/casa-del-musical-in-i-colori-d/1044540579281955/?ti=cl

28 Agosto: Live Music, Urban Fabula e Fabrizio Bosso, Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/urban-fabula-e-fabrizio-bosso/346727506488747/?ti=cl

29 Agosto: Teatro, Italo Medio, Teatro Costabianca – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/teatro-della-posta-vecchia-pre/3076431885787868/?ti=cl

29 Agosto: Trekking/Teatro/Degustazioni, Riscoprire la bellezza, da San Nicola a San Gerlando – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/riscoprire-la-bellezza-da-san-/3657839430910859/?ti=cl

29 Agosto: Treno dei Templi da Caltanissetta a Porto Empedocle.

29/30 Agosto: Diodoros Food Experience, visite e degustazioni in Valle, Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/diodoros-food-experience-visit/589436705092925/?ti=cl

29/30 Agosto: Teatro, Io e Pirandello, Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/io-e-pirandello-in-viaggio-con/238442127243458/?ti=cl

29/30 Agosto: Veduta Dioscuri, Aperitivo con vista Templi, Giardino della Kolymbethra – Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/veduta-dioscuri-aperitivo-con-/903444600159330/?ti=cl

30 Agosto: Alba nella Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/lo-spettacolo-dellalba-alla-va/3049182988513260/?ti=cl

30 Agosto: Cammino urbano/teatro/degustazioni, Le vie di Pirandello – Aragona.

https://facebook.com/events/s/aragona-le-vie-di-pirandello/727784628074444/?ti=cl

2 Settembre: Yoga e benessere olistico, Sciacca.

https://facebook.com/events/s/yoga-e-benessere-olistico/3258193630963950/?ti=cl

3 Settembre: Teatro, Filippo delle teste, Teatro Costabianca – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/la-compagnia-dellisola-present/1210632052618996/?ti=cl

4/17 Settembre: Festival di Architettura, Farm Cultural Park, Favara.

https://facebook.com/events/s/si-festival-festival-dellarchi/302344284162520/?ti=cl

6 Settembre: Teatro Andromeda ed oltre…visite guidate e Yoga, Santo Stefano Quisquina.

https://facebook.com/events/s/teatro-andromeda-e-oltre-visit/1156426764720548/?ti=cl

4 Ottobre: Arrivo del Giro d’Italia 2020 ad Agrigento

4 Ottobre: Treno dei Templi da Palermo a Porto Empedocle

10/11 Ottobre: Sicilia in Bolle 2020, Realmonte.

https://www.facebook.com/Siciliainbolle/

11 Ottobre: IIª Maratonina Licata Città di Mare, Licata.

https://www.facebook.com/events/685903705252058/

17/18 Ottobre: Trekking, le Terme, il Lago, il Tempio, Valle del Belice.

https://facebook.com/events/s/1718-ottobre-le-terme-acqua-pi/313496106741215/?ti=cl

29 Novembre: Treno dei Templi da Caltanissetta a Porto Empedocle.

1/3 Dicembre: 57° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani , Palacongressi – Agrigento.

https://www.facebook.com/Centro-Nazionale-Studi-Pirandelliani-491375331229061/

https://www.facebook.com/events/visitagrigento.it

Ogni prima Domenica di ogni mese: Ingresso gratuito alla Valle dei Templi, Museo Archeologico di Agrigento, Casa Natale Luigi Pirandello, Area archeologica di Eraclea Minoa.

