Ecco l’elenco dei prossimi eventi, da Agosto ’22 in poi

10 Agosto:

La Notte dei Desideri 2022, Acoustic Summer Duo, Peppe Cammarata e Valeria Miccichè.

Belvedere Kainon – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/la-notte-dei-desideri-2022-bel/3264504897209109/

______

4 Agosto:

Visita guidata gratuita all’Ipogeo Giacatello – Agrigento.

SOLD OUT

4 Agosto:

Proiezione del film: In nome della legge.

Museo Archeologico P. Griffo – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/serate-al-museo-presentazione-/768767447769721/

4 Agosto:

Blues and Wine Soul Festival,

Scialai Beach Project – Siculiana Marina.

4 Agosto:

Teatri di Pietra di Sicilia,

Eraclea Minoa – Cattolica Eraclea.

https://facebook.com/events/s/eraclea-minoa-_teatri-di-pietr/3350975188463611/

4/7 Agosto:

Live Music, Festivalle 2022, 6a edizione.

Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/festivalle-2022-4-7-august-val/1665377660478621/

5 Agosto:

Fuori Cantina,

Giardino della Kolymbethra, Valle dei Templi – Agrigento.

https://www.facebook.com/giardinodellakolymbethra/

SOLD OUT

.

5 Agosto:

Innesti Festival 2022 spettacoli circensi,

Di Pezza – Red One Duo,

Grotte.

https://www.facebook.com/innestifestivaldiffuso/

5 Agosto:

Live Music, Malarazza.

Naro

5 Agosto:

I Venerdì al Daedalium, Scultura e Teatro,

Palma di Montechiaro.

https://facebook.com/events/s/i-venerdi-al-daedalium-scultur/666729608354476/

5 Agosto:

Festival del Mare e del Gusto,

Ribera.

https://www.facebook.com/festivaldelmareedelgusto/

5 Agosto:

L’AperiCicco, l’aperitivo al tramonto,

Tenute Camilleri – Campobello di Licata.

https://facebook.com/events/s/lapericicco-aperitivo-al-tramo/4702378903198336/

5/6 Agosto:

Street Food, Un tuffo nei sapori e nella storia,

Torre di Gaffe – Licata.

https://facebook.com/events/s/street-food-5-e-6-agosto-secon/1016635542368474/

6 Agosto:

Al calar del sole con Alessandro Tedesco.

Giardino della Kolymbethra – Agrigento.

https://www.facebook.com/giardinodellakolymbethra/

6 Agosto:

Pirandello Stable Festival, La patente – Il Prof Terremoto,

Piazzale Caos – Agrigento.

6 Agosto:

Festival del Mare e del Gusto, 100° Sagra del Mare, padellata di gambero rosa,

Sciacca.

https://www.facebook.com/festivaldelmareedelgusto/

6/7 Agosto:

Sagra del Melone Giallo, Joppolo Giancaxio.

https://www.facebook.com/EstateJoppolese/

6/7 Agosto:

Teatri di Pietre di Sicilia,

Eraclea Minoa – Cattolica Eraclea.

https://facebook.com/events/s/eraclea-minoa-_teatri-di-pietr/3350975188463611/

6/7 Agosto:

La Chiusa & Friends, festa del vino naturale e dei vignaioli,

Montevago.

https://facebook.com/events/s/san-domenico-2022-la-chiusa-fr/2824513281189811/

6/9 Agosto:

Dedalo Festival 2022, XV edizione.

Caltabellotta.

6/10 Agosto:

Live Music, Light Blue Festival.

Parco Ferroviario – Porto Empedocle.

https://www.facebook.com/lightbluefest/

7 Agosto:

Ingresso gratuito alla Valle dei Templi, Museo Archeologico P. Griffo, Casa Natale Pirandello ed Area archeologica di Eraclea Minoa.

7 Agosto:

Al Passo coi Templi, il Risveglio degli Dei,

Valle dei Templi – Agrigento.

https://www.facebook.com/festivalledeitempli/

7 Agosto:

Al Calar del sole con Andy Sheppard, in collaborazione con Festivalle.

Giardino della Kolymbethra – Agrigento.

https://www.facebook.com/giardinodellakolymbethra/

7 Agosto:

Grammofono, mercato dell’antichità e del modernariato vintage,

Siculiana.

https://www.facebook.com/peppezambitosindaco

7 Agosto:

Plays Ennio Morricone, voce narrante di Sergio Vespertino e Giuseppe Milici Quartet,

Area archeologica di Eraclea Minoa – Cattolica Eraclea.

7 Agosto:

Live Music & Degustazioni, Festival del Mare e del Gusto, Alessandra Salerno,

Oasi Marevivo – Eraclea Minoa.

7 Agosto:

Gran galà della Lirica sotto le stelle,

Racalmuto.

https://facebook.com/events/s/20ed-lirica-sotto-le-stelle-e-/720190732404066/

7 Agosto:

Spettacoli circensi, Innesti Festival 2022,

Di pezza, Red One Duo,

Grotte.

7 Agosto:

Cabaret, Massimo Spata.

Marina di Palma – Palma di Montechiaro.

7 Agosto:

Metiri e pisari,

Santo Stefano Quisquina.

ttps://facebook.com/events/s/metiri-e-pisari/1676906966026421/

8 Agosto:

Live Music, Blondie Brownie,

Oceanomare San Leone – Agrigento.

9 Agosto:

Live Music, Blues and Wine Soul Festival,

ValParadiso, Naro.

9 Agosto:

Muceb tra luci, sapori e jazz, con Carmelo Salemi Sextet,

Muceb – Burgio.

9 Agosto:

Live Music, Miracle Queen,

Racalmuto.

https://facebook.com/events/s/miracle-queen-concerto/723791255576266/

10 Agosto:

La Notte dei Desideri 2022, Acoustic Summer Duo, Peppe Cammarata e Valeria Miccichè,

Belvedere Kainon – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/la-notte-dei-desideri-2022-bel/3264504897209109/

11 Agosto:

Visita guidata gratuita all’ipogeo Giacatello – Agrigento.

SOLD OUT

11 Agosto:

Arcosoli Jazz Festival, XI edizione,

Valle dei Templi – Agrigento.

https://www.facebook.com/Arcosoli-Jazz-101497119298637/

11 Agosto:

Eraclea Summer Fest,

Boro Boro ed altri,

Cattolica Eraclea.

https://www.facebook.com/ProLocoCattolicaEracleaAG/

11 Agosto:

Teatri di Pietra di Sicilia,

Eraclea Minoa – Cattolica Eraclea.

https://facebook.com/events/s/eraclea-minoa-_teatri-di-pietr/3350975188463611/

11 Agosto:

Moon Trekking alla Riserva Naturale di Capo San Marco.

Sciacca.

https://www.facebook.com/LaExcelenciaACRSD/

11 Agosto:

Passeggiata tra gli antichi mulini, Le notti di BC Sicilia,

Sciacca.

12/13 Agosto:

Le Albe nella Valle dei Templi, Odissea di Omero con Sebastiano Lo Monaco,

Valle dei Templi – Agrigento.

12/13 Agosto:

Ellenic Music Festival

Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/ellenic-music-festival-ii-ediz/375952604529460/

13 Agosto:

Teatro, Gianfranco Jannuzzo,

Teatro del Tempio di Giunone – Agrigento.

13 Agosto:

L’ora blu, Sup all’alba alla Scala dei Turchi – Realmonte.

https://facebook.com/events/s/lora-blu-seconda-edizione-2022/790910558755961/

13 Agosto:

Cabaret, Toti & Totino,

Teatro Costabianca – Realmonte.

14 Agosto:

Ferragosto all’italiana con Pablo Deejay ed Orietta Berti,

Piazzale Giglia, San Leone – Agrigento.

14 Agosto:

Ferragosto in Fattoria con show di Falconeria,

Fattoria Bassa Corte – Ribera.

https://facebook.com/events/s/ferragosto-in-fattoria-con-sho/774541937150505/

14 Agosto:

Ferragosto sotto le stelle 2022,

Scala dei Turchi Resort, Realmonte.

https://fb.me/e/1NRUungkH?ti=wa

14 Agosto:

StraMollarella,

XIX Edizione.

Licata.

15 Agosto:

Live Music, Tinto Brass Street Band,

Oceanomare San Leone – Agrigento.

16 Agosto:

Recital con Gianfranco Jannuzzo,

Teatro del Tempio di Giunone – Agrigento.

17 Agosto:

Live Music, Duo Bucolico,

Oceanomare San Leone – Agrigento.

18 Agosto:

Visita guidata gratuita all’ipogeo Giacatello – Agrigento.

SOLD OUT

18 Agosto:

Live Music, Ana Mena,

Teatro Costabianca – Realmonte.

18 Agosto:

Teatri di Pietra di Sicilia, Eraclea Minoa – Cattolica Eraclea.

https://facebook.com/events/s/eraclea-minoa-_teatri-di-pietr/3350975188463611/

18/19 Agosto:

Kinèma, Cinema e Arti Visive.

Teatro del Tempio di Giunone – Agrigento.

https://www.facebook.com/kinemafilm.it/

18/20 Agosto:

Sagra del Pomodoro Siccagno,

Montallegro.

19 Agosto:

Cabaret, Marco Manera e Antonio Pandolfo.

Teatro Costabianca – Realmonte.

19/21 Agosto:

Le Albe nella Valle dei Templi, Odissea di Omero con Sebastiano Lo Monaco,

Valle dei Templi – Agrigento.

20 Agosto:

Pirandello Stable Festival, L’uomo la bestia e la virtù,

Piazzale Caos – Agrigento.

20 Agosto:

Teatro, Ombre di Gaetano Aronica con Silvia Frenda ed altri.

Piazza Crispi – Racalmuto.

20 Agosto:

1° Corri Sant’Angelo,

Licata.

https://facebook.com/events/s/1%C2%AA-corri-santangelo/513501713599421/

22 Agosto:

Live Music, Stefano Barigazzi,

Oceanomare San Leone – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/stefano-barigazzi-live-oceanom/806982090684689/

24 Agosto:

Aida, The Opera,

Teatro della Valle dei Templi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/aida-di-giuseppe-verdi/1086492355557437/

24 Agosto:

Cabaret, Pablo & Pedro.

Teatro Costabianca- Realmonte.

25 Agosto:

Visita guidata gratuita all’Ipogeo Giacatello – Agrigento.

SOLD OUT

25 Agosto:

Live Music, Capo Plaza.

Teatro Valle dei Templi – Agrigento.

https://www.facebook.com/teatrovalledeitempli2015/

27 Agosto:

Live Music, Tommaso Paradiso, ex The Giornalisti.

Teatro Valle dei Templi, Agrigento.

https://www.facebook.com/tommasoparadiso83

27/28 Agosto:

Le Albe nella Valle dei Templi, Odissea di Omero con Sebastiano Lo Monaco,

Valle dei Templi – Agrigento.

27/28 Agosto:

Opera Lirica, La Traviata,

Teatro Costabianca – Realmonte.

28 Agosto:

Live Music, Agricantus.

Cattedrale, Piazza Don Minzoni – Agrigento.

28 Agosto:

Pirandello Stable Festival, La Sagra del Signore della Nave, il figlio cambiato,

Piazzale Caos – Agrigento.

29 Agosto:

Live Music, Club Rivera, Oceanomare San Leone – Agrigento.

30 Agosto:

Cabaret, Gianfranco Jannuzzo.

Teatro Costabianca – Realmonte.

1 Settembre:

Live Music, Elisa.

Teatro Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/elisaagrigento/498749835222328/

2/4 Settembre:

Azzurro Food,

Sciacca.

https://www.facebook.com/azzurrofood/

3 Settembre:

Live Music, Irama.

Teatro Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/irama-catania/689419462394805/

3/4 Settembre:

Mandrarossa Vineyard Tour 2022,

Menfi.

https://facebook.com/events/s/vineyard-tour-2022/359925033001978/

4 Settembre:

Ingresso gratuito alla Valle dei Templi, Museo Archeologico P. Griffo, Casa Natale Pirandello ed Area archeologica di Eraclea Minoa.

9 Settembre:

Live Music, Coez.

Teatro Valle dei Templi, Agrigento.

https://facebook.com/events/s/il-volo/529639372112592/

10 Settembre:

Drusilla Foer,

Teatro Valle dei Templi – Agrigento.

https://www.facebook.com/teatrovalledeitempli2015/

10/11 Settembre:

Hymera Comics,

Palacongressi – Agrigento.

https://facebook.com/events/s/hymera-comics-games/1110798766137953/

13 Settembre:

Cabaret, Marco Manera,

Palma di Montechiaro

16/18 Settembre:

Fastuca Fest, Sagra del Pistacchio di Raffadali DOP,

Raffadali.

https://www.facebook.com/pistacchiodiraffadali/

17/18 Settembre:

Live Music,

Ramazzotti.

Teatro della Valle dei Templi, Agrigento.

24/26 Settembre:

Sicilia in Bolle,

Realmonte.

https://www.facebook.com/Siciliainbolle/

18 Novembre:

Cabaret, La maledizione di Yasmine con Matranga e Minafò,

Teatro Pirandello, Agrigento.

Ogni prima Domenica di ogni mese: Ingresso gratuito alla Valle dei Templi, Museo Archeologico di Agrigento, Casa Natale Luigi Pirandello, Area archeologica di Eraclea Minoa.

