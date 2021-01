Ecco le sfince di San Giuseppe

Oggi vi proponiamo la ricetta delle sfince di San Giuseppe, dolce di ricotta tipiche della festività di San Giuseppe:

Ecco la ricetta:

Sfince di S Giuseppe

200 gr di farina di Maiorca

250 gr di acqua

5 uova

50 gr di strutto

1 pizzico di sale

olio per friggere

PER LA FARCITURA:

500 gr di ricotta di pecora

200 gr di zucchero

100 gr di cioccolato fondente

Per la crema di ricotta

Mettere la ricotta di pecora a sgocciolare in un colino e riporla in frigorifero finché non avrà perso il siero, quindi setacciarla, mescolarla per bene in una terrina insieme allo zucchero e aggiungere le gocce di cioccolato e la zucca candita a dadini.

Per le sfince

Sciogliere lo strutto e il sale in un tegame insieme all’acqua e portare a bollore. Quindi aggiungere la farina setacciata poco alla volta, mescolandosenza fermarsi per il tempo necessario affinché il composto si stacchi dalle pareti del tegame.

Versare l’impasto in una bastardella e lasciarlo intiepidire, dopo ciò incorporare un uovo intero per volta fino a ottenere un composto liscio e dalla consistenza cremosa e densa.

Cuocere 3-4 cucchiaiate di composto per volta in abbondante olio di semi o strutto caldo a 165 °C rigirandoli di tanto in tanto fino a farle gonfiare e dorare bene. Quindi riporle su carta assorbente in modo che perdano l’olio in eccesso. Farcire con un po’ di crema di ricotta sia l’interno sia la superficie superiore delle sfince. Quindi guarnire ciascuna delle sfince di San Giuseppe con granella di pistacchi e una scorzetta di arancia candita.