Come diventare social media manager

Quella del social media manager è senza dubbio una delle professioni del futuro. Ma quali sono le competenze richieste a chi desidera cimentarsi in questa mansione? La capacità di coniugare un approccio improntato all’organizzazione con una prospettiva più prettamente pratica è molto importante, che si tratti di orientare le attività dei clienti, di allocare le risorse economiche o di esaminare i dati raccolti. È ovvio, poi, che alla base dell’identità lavorativa ci sia una perfetta conoscenza di tutte le dinamiche che governano i diversi social network, possibilmente con un approfondimento dedicato al mondo dell’advertising.

Che cosa fare per diventare social media manager

Non è agevole il percorso che permette di diventare social media manager e, più in generale, professionisti del web (per esempio consulenti di web marketing o blogger). La formazione è importante, e nulla vieta di diversificare le proprie competenze, per esempio spaziando dai social network al copywriting, passando per la Seo. Dal punto di vista universitario, può essere consigliabile iscriversi a un corso di scienze della comunicazione, ma ci sono anche altre facoltà che consentono di approcciarsi con successo a questo argomento. Senza trascurare, poi, le cosiddette soft skills: l’intuito e la duttilità, ma anche un pizzico di creatività.

Come trovare lavoro con Applavoro

Dalla gavetta al lavoro

Fare la gavetta è importante anche in questo settore: non bisogna avere paura di sbagliare, dal momento che ogni errore è un’esperienza che permette di arricchirsi e di imparare. È opportuno essere bravi, inoltre, nell’assorbire i giusti insegnamenti da chi è più bravo e può contare su un bagaglio di competenze più ampio.

Che cosa fa un social media manager

Sarebbe un errore ritenere quello del social media manager un lavoro facile e alla portata di chiunque. La lista delle mansioni a cui ci si deve dedicare è molto lunga, e comprende tra l’altro l’organizzazione di un calendario editoriale, la predisposizione di rapporti dettagliati da fornire ai clienti e la redazione dei contenuti destinati a essere pubblicati. Un social media manager attento, poi, si deve preoccupare di individuare i compiti dell’advertising e, con il trascorrere del tempo, misurare i risultati che a mano a mano si ottengono. Come si può notare, dunque, si articola in varie fasi la gestione della presenza su Facebook e sugli altri social network di un personaggio famoso, di un marchio, di una società o di un’azienda.

La professione del domani

Non si corre il rischio di essere smentiti se si afferma che quella dei social media manager è la professione del futuro, destinata a offrire risultati importanti anche in un mercato del lavoro come quello attuale contraddistinto da una certa confusione. Gli sbocchi a disposizione non sono pochi, considerando che il canale di comunicazione rappresentato da Internet offre infinite opportunità. Per di più, questo è un periodo in cui parecchie organizzazioni hanno deciso di puntare con convinzione sugli e-commerce. E in un contesto nel quale l’online è in molti casi addirittura il solo canale commerciale che possa essere sfruttato, ecco che diventare social media manager è un’opportunità da cogliere al volo.</p