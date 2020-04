Ecco la ricetta per fare il lievito di birra in casa – VIDEO

Il lievito di birra, un tempo scadeva nei frigoriferi dei supermercati e oggi non si trova nemmeno a morire. Ecco spiegato come farlo in casa.

LIEVITO DI BIRRA FATTO IN CASA

INGREDIENTI

7 GR lievito di birra secco (1 bustina) o 25 GR di lievito di birra fresco (1cubetto);

60 GR Farina 00;

25 ML Acqua naturale;

PROCEDIMENTO

In una piccola ciotola versate il

lievito di birra aggiungete l’acqua in ricetta e fate scioglierlo totalmente con l’aiuto di un cucchiaio.

Aggiungete la farina setacciata e iniziate a impastare inizialmente con il cucchiaio successivamente trasferitevi in una spianatoia e lavorate il tutto con le mani sino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo.

Inserite il panetto ottenuto in una piccola ciotola sigillate la parte superiore con pellicola e riponetelo in frigorifero a riposo per almeno 24 ore l’ideale sarebbe 3 giorni. Il composto non dovrà lievitare.

Dopo di ciò potete utilizzare il lievito ottenuto nelle vostre creazioni, come un normalissimo lievito di birra.

Avrete la possibilità di raddoppiare nuovamente il vostro lievitato creato aggiungendo le stesse dosi della ricetta così come fatto inizialmente con il lievito di birra originale. (Quindi prelevate 25 GR di lievito da voi creato e aggiungete i 60 GR di farina e i 25 ML di acqua e procedete come da ricetta).

In frigorifero il lievito può durare circa 10 giorni, congelato sino a tre mesi.

Il consiglio è quello di ricrearne di fresco prima della scadenza dei 10 giorni per averne sempre a disposizione.

Ricetta da Chef Barbato

Gerlando Carratello Food Blogger presso

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU