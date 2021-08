Ecco il nuovo direttivo della Fidapa

Durante l’Assemblea delle Socie della FIDAPA BWP, alla presenza della Presidente del Distretto Sicilia, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2021- 2023. Il nuovo Direttivo è così composto: Carmelina GUARNERI, presidente, Cettina SALA, vice presidente, Marina ARNONE, segretaria, Antonella GULOTTA, tesoriera. Past presidente Luigia Curseri.

Rappresentante Young: Anita Rizzo. Sono state, altresì, elette le Revisori dei Conti: Maria Rosa Bellomo;

Maria Cerasola e Mariella Randazzo; è, come Consigliere: Adalgisa Catalisano; Rosetta Cremona; Maria Giovanna Gualnera; Giovanna Lauricella Caruana; Patrizia Nicastro, Gilda Pennica. Il nuovo Direttivo entrerà in vigore l’1 ottobre prossimo.