Ecco “Eternamente”, il brano scritto a due mani da Valentina e Giovanni Buzzurro

Valentina Buzzurro è una delle giovani attrici più applaudite e amate nelle soap opera di TelevisaUnivisión, in Messico. Agrigentina di nascita, Valentina non solo appare davanti allo schermo, ma delizia anche i fan con la sua voce nell’interpretazione della canzone “Eternamente“, composta insieme al celebre padre Giovanni Buzzurro.

I suoi personaggi si sono distinti per l’empatia che suscitano con il pubblico e per il carisma che porta nella sua interpretazione. L’attrice torna in “Eternamente Amándonos“, da vita a “Blanquita”, un personaggio che si innamorerà di David Caro Levy all’interno della trama. “Alla produttrice della telenovela, Silvia Cano- ci dice Giovanni Buzzurro- é piaciuta da subito ed ha accettato la nostra proposta, inserendola nella serie, avevamo avuto il piacere di lavorare con lei per un’altra serie televisiva un anno e mezzo fa.

Il titolo della canzone prende spunto dal titolo della serie e abbiamo deciso di intitolarla Eternamente, é uscita due giorni fa su tutte le piattaforme digitali”. Gli ascoltatori stanno apprezzando parecchio il brano probabilmente perché il testo narra di una storia difficile tra due ragazzi appartenenti a due ceti sociali parecchio diversi ma il loro amore , anche se nella fase iniziale risulta difficile, ha un lieto fine.

Il ritornello dice: abbracciami e non tirarti indietro, fammi credere che ci sarai sempre e che non mi abbandonerai, avendoti al mio fianco la mia ansia scomparirá ed eternamente mi starai vicino.” La produzione é di Giovanni Buzzurro e Fernando Meza. I musicisti sono: Fernando Meza , piano e tastiere; Giovanni Buzzurro, basso elettrico;

Gera Tavarez, chitarra elettrica;

Pedro Galindo, batteria.