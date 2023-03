Al Montalcini celebrata la “Giornata dei Giusti”

Il 6 marzo si celebra la Giornata europea dei Giusti, dichiarata dal Parlamento italiano, con la legge 212/2017, solennità civile. É un’opportunità per celebrare l’esempio dei Giusti e per diffonderne i valori della responsabilità, della tolleranza e della solidarietà. Per l’occasione, intensa e significativa giornata all’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di agrigento, diretto da Luigi Costanza. È stata collocata nel giardino dei giusti del plesso Federico II una targa in onore di Calogero Marrone per tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per salvarne altre e favorire la “diffusione della conoscenza dei Giusti e della memoria del bene”, come dichiarato dal dirigente scolastico Costanza. “Tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria esistenza- ha detto il dirigente- per combattere contro i soprusi o le persecuzioni razziali e far conoscere e comprendere agli studenti figure ammirevoli al servizio dell’umanità è un dovere preciso della scuola. Oggi più che mai i giovani- continua ancora il preside- necessitano di guide esemplari, punti di riferimento da seguire, figure sane e corrette a cui ispirarsi.” L’istituto ha consegnato agli istituti scolastici Liceo scientifico King di Favara, diretto da Mirella Vella, presente alla manifestazione, e al liceo scientifico e delle scienze Umane “Politi” di Agrigento, Santa Ferrantelli, il testimone della memoria, affidando agli alunni il ruolo di CUSTODI DI MEMORIA. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il vice sindaco di Favara, Liotta, e il presidente dell’associazione “Calogero Marrone” , Sasà Manganella . La manifestazione è stata allietata dal gruppo ensamble “I ragazzi di Margherita” dell’istituto Montalcini che ha un indirizzo musicale e che sempre più riscuote consensi ed apprezzamenti.