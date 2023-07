Una Fiat Punto, nel corso della notte, è stata pesantemente danneggiata da un incendio sviluppatosi in via Campobello a Licata. Le cause del rogo non sono affatto chiare. E al momento i poliziotti del Commissariato non escludono nessuna ipotesi, dall’atto doloso al fatto accidentale.

Ad accorrere sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e una Volante della polizia. Mentre i primi hanno domato le fiamme, ma l’auto pare che la vettura sia andata completamente distrutta, gli agenti hanno avviato le indagini.