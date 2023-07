Cultura, spettacolo e coinvolgimento comunitario: Costabianca 2023, l’evento estivo imperdibile a Realmonte, città della Scala dei Turchi

REALMONTE, 20 Luglio 2023 – Un cartellone ricco di appuntamenti e occasioni da non perdere si prospetta per l’estate a Realmonte con l’evento Costabianca 2023. La manifestazione, presentata ieri nell’aula consiliare del Municipio della Città della Scala dei Turchi, promette di stupire e coinvolgere i visitatori con una vasta gamma di attività culturali, artistiche e di intrattenimento.

La programmazione prevede una serie di eventi di alto livello, tra cui il prestigioso Premio Letterario Scala dei Turchi “Dina Russiello”, curato dall’associazione “Casa del Libro” di Pascal Schembri, e la terza edizione della Rassegna Letteraria a cura del Prof. Luciano Carrubba. A ciò si aggiunge un concerto di Lello Analfino, rappresentazioni teatrali, incontri letterari, performance musicali live con DJ Set e Vocalist, un mercatino dell’artigianato, proiezioni cinematografiche e momenti dedicati allo sport e ai ragazzi con il Grest.

La direzione artistica della rassegna teatrale è affidata a Franco Di Salvo, garantendo un programma variegato e coinvolgente che si svolgerà in numerose location della cittadina, dai suggestivi cortili del centro storico al rinomato teatro Villa Romana.

Un aspetto significativo di questa edizione è il coinvolgimento attivo della collettività realmontina, che desidera mostrarsi in tutta la sua autentica bellezza e accoglienza turistica, offrendo ai visitatori una varietà di attrattive uniche e ospitalità di qualità.

Tra i momenti clou della manifestazione, si segnalano la sagra “Bedda Sicilia” in programma dal 25 al 27 agosto e la serata finale del 10 settembre, che coincide con il 30° anniversario del Teatro Costabianca, riaperto al pubblico dopo un attento restyling. L’evento sarà curato con passione da Nenè Sciortino, rendendo omaggio a una struttura iconica del territorio.

Costabianca 2023 proporrà inoltre il coinvolgimento di tutta la comunità con il progetto di attività sportive denominato “Oltre l’Ostacolo”, i Mercatini dell’artigianato, la Comunità del Cibo con la Pro Loco e i Festeggiamenti in onore del 100° Anniversario della Fondazione della Società di San Calogero, oltre a concludersi in bellezza con la magica Notte di San Lorenzo.

“Un programma ricco di eventi che valorizzano il territorio attraverso la cultura e le sue bellezze paesaggistiche,” afferma entusiasta il sindaco Sabrina Lattuca. “Un cartellone realizzato con un lavoro di squadra tra comune, realtà locali e il mio staff, con l’obiettivo di creare opportunità di svago, momenti culturali, musicali e di spettacolo per ogni fascia di età.”

Costabianca 2023 si prospetta come un evento unico e coinvolgente, pronto a regalare emozioni e sorprese a chiunque abbia il privilegio di parteciparvi. Un appuntamento da segnare in agenda per vivere un’estate indimenticabile a Realmonte.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi di Costabianca 2023, consultare il sito ufficiale dell’evento www.comune.realmonte.ag.it