E’ nato Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

Raggiunto l’accordo sul polo universitario di Agrigento. Su proposta del sindaco Calogero Firetto è nato “Empedocle Consorzio Universitario Agrigento“. Una nuova denominazione per rilanciare il consorzio agrigentino. Nell’assemblea dei soci appena conclusasi, sono state deliberate le modifiche statutarie necessarie per adempiere alle linee guida indicate dalla Regione Sicilia. Oltre il cambio della denominazione ci sono indicazioni sostanziali.

Al via nuovi corsi triennali.

A giorni verrà presentata la nuova offerta formativa alla presenza del rettore dell’Università di Palermo. Tra i nuovi corsi che partiranno: Economia e Scienze aziendali, Scienze dell’educazione, Architettura dell’ambiente e costruito (nuova branca di Architettura). Resta attivo Servizi Sociali e si lavora per ripristinare Giurisprudenza, che fu insieme ad Architettura uno dei cavalli di battaglia del “vecchio” polo.

Soddisfazione per il rilancio del Polo.

Per i rappresentante del consorzio, si tratta di prospettive entusiasmanti per il rilancio del Polo. Una nuova era che dovrebbe riportare gli studenti a scegliere Agrigento per il loro percorso formativo.

Impegno del rettore Micari

Il rilancio dell’Università di Agrigento parte dal rinnovato impegno dell’ateneo di Palermo di “investire” con nuovi corsi di laurea al Polo didattico decentrato. All’annuncio del rettore Fabrizio Micari in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico ha fatto seguito adesso l’impegno della politica agrigentina.