E’ morto Domenico Marchica, Ã¨ stato assessore e consigliere al Comune di Agrigento

Ho appena appreso la triste notizia della morte di Domenico Marchica, un uomo che si è sempre speso per la nostra città. Dirigente del Partito Socialista, è stato più volte consigliere comunale e assessore al Comune di Agrigento. E’ stato anche dirigente amministrativo dell’Ospedale Psichiatrico e componente del comitato di gestione dell’allora Usl. 11. Marchica è stato anche dirigente di lungo corso dell’Akragas calcio, di cui divenne Presidente, e nel basket promotore della Fortitudo. Ultimamente aveva lasciato la scena pubblica per occuparsi di cooperativa e del sociale. Poi la brutta malattia che lo ha portato alla morte. Alla moglie e ai figli Gaetano, Luca e Alessandro le mie condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale. Dichiarazione di Franco Miccichè per la morte di Domenico Marchica