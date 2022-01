E’ morto David Sassoli, tra i suoi ultimi interventi il grazie ai volontari della Scala dei Turchi

E’ morto, all’eta’ di 65 anni, David Sassalo. Il presidente del Parlamento europeo era ricoverato per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario. Nato a Firenze nel 1956 da padre fiorentino e madre pratese, a causa del lavoro del padre Domenico, giornalista, si trasferisce da piccolo a Roma dove risiede per lungo tempo. Negli anni 80 partecipa all’esperienza della Lega Democratica, un gruppo di riflessione politica animato da Pietro Scoppola, Achille Ardigò, Paolo Prodi, Roberto Ruffilli. Inizia a lavorare al quotidiano Il Tempo di Roma per poi proseguire l’attività giornalistica in piccoli giornali. Tra i suoi ultimi interventi un pensiero alla Scala dei Turchi ripulita dai volontari dopo lo sfregio. Con un post su Facebook il presidente del Parlamento europeo, poco prima della sua morte aveva scritto : “ll mio plauso alle giovani e ai giovani volontari che a tempo di record hanno aiutato i dipendenti comunali a ripulire l’incantevole Scala dei Turchi dalla pittura di colore rosso versata dai vandali. Cari ragazzi, la vostra cura, la vostra attenzione per l’ambiente e per la bellezza fa onore alla Sicilia, all’Italia e al Mondo intero”. “Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”, tra gli altri il cordoglio di Ursula von der Leyen.