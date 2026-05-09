È morto Cesare Sciabarrà, avvocato, già dipendente della Camera di Commercio di Agrigento e fino al 2023 proprietario di una porzione della Scala dei Turchi di Realmonte. L’uomo tre anni fa, dopo un lungo braccio di ferro burocratico e legale aveva deciso di donare la propria particella al Comune, restituendo pienamente la natura del bene pubblico.

“Ho appreso con dolore della dipartita del dott. Sciabbarrà. Da ex Sindaco, porterò per sempre con gratitudine il suo ricordo, poiché con grande generosità ha contribuito a determinare il futuro di Realmonte e una migliore tutela pubblica della Scala dei Turchi”, ha detto l’ex sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca.

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