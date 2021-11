E’ morto Antonio Brizzi: “battagliero” vigile del fuoco sindacalista

Dopo una lunga malattia è scomparso all’età di 62 anni Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco, che faceva parte insieme a Sappe, Sap e Sapaf della Consulta Sicurezza dei sindacati autonomi del comparto sicurezza, il più grande organismo rappresentativo delle forze di polizia ad ordinamento civile. Tra le tante “battaglie” sindacali si era speso tanto per il distaccamento di Lampedusa. E i suoi colleghi che prestano servizio sull’isola più grande delle Pelagie l’hanno voluto ricordare così: “Grazie Antonio per le tante battaglie per Lampedusa, nelle nostre piazze qui a Lampedusa vivrà sempre il tuo ricordo”. E tra le sue conquiste, ricorda ancora il sindacato, “lo storico traguardo dell’equiparazione delle retribuzioni, che a causa della improvvisa malattia ha potuto vedere realizzata ma non godere per sé stesso”.