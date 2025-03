Si è spenta ieri, all’età di 58 anni, Sonia Giordano, una figura di grande rilevanza per la storia recente dell’Akragas. Per diversi anni, infatti, ha ricoperto il ruolo di presidente della società calcistica agrigentina, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi e della comunità sportiva.

Sonia Giordano non era solo una dirigente appassionata, ma anche una persona che ha lottato con tenacia per il rilancio e la crescita della squadra. Sotto la sua presidenza, l’Akragas ha vissuto momenti di speranza e di orgoglio, contribuendo a mantenere viva la passione calcistica in città, nonostante le difficoltà che caratterizzano spesso il mondo del calcio.

La sua leadership è stata apprezzata per il suo impegno a supportare il settore giovanile, creando opportunità per i giovani calciatori e facendo in modo che la squadra rimanesse un simbolo di Agrigento, ben oltre i confini del campo da gioco. La sua visione e la sua dedizione al club sono state un punto di riferimento per la comunità.

Negli anni successivi al suo mandato, Sonia Giordano è rimasta un’icona per i tifosi dell’Akragas, che la ricordano non solo come presidente, ma anche come donna forte e determinata, sempre pronta a difendere la squadra che tanto amava.

Un’intera città si stringe oggi attorno alla sua famiglia e a chi l’ha conosciuta, condividendo un dolore profondo per la sua perdita. La sua memoria resterà indelebile, un simbolo di passione e impegno per il calcio e per Agrigento.

