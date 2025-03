Domani, alle 18, il Palamoncada sarà il palcoscenico di una sfida cruciale per la stagione della Fortitudo Agrigento. La squadra si prepara ad affrontare Treviglio in una partita che si preannuncia intensa e fondamentale nella corsa verso i playoff.

Alla vigilia del match, coach Daniele Quilici ha condiviso le sue aspettative per l’incontro: “Una partita estremamente importante per noi, come lo saranno anche le prossime. Siamo in dirittura d’arrivo per la stagione regolare, quindi ogni partita ha un peso specifico maggiore nella classifica finale, e questo non vale solo per noi, ma per tutte le squadre che affronteremo.”

Quilici ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’intensità e l’aggressività, aspetti su cui la squadra ha lavorato duramente in settimana: “Mi aspetto una partita dura e fisica, Treviglio viene dalla Coppa, dove ha dimostrato tutto il suo valore e sembra in ottima forma, mostrando sempre grande energia e intensità dall’inizio alla fine. In questi allenamenti abbiamo lavorato molto sul migliorare la nostra aggressività che sarà un elemento molto importante, sia in questa che per ogni prossima partita.”

Il coach ha poi concluso con un messaggio di determinazione: “Credo che sarà una bella partita, loro scenderanno in campo e giocheranno duro, e noi faremo del nostro meglio per prendere due punti per continuare la corsa playoff.”

Una sfida da non perdere, dunque, per gli appassionati della Fortitudo Agrigento, che si preparano a tifare la squadra in una gara fondamentale per il futuro della stagione.

