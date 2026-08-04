Lutto in casa Bellono. E’ morta la mamma dell’attore e produttore agrigentino, Francesco Bellomo.

Lo ha annunciato lui stesso sui social: “Mamma Giovanna ci ha lasciati. Oggi ha raggiunto Nino e Virginia. Di nuovo insieme uniti dall’amore che il tempo non ha spezzato” .

Le esequie avranno luogo giovedì 6 agosto, alle 16.30 presso la chiesa di Santa Lucia.

A Francesco Bellomo ed alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di Agrigentooggi.

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