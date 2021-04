È il piu’ antico documento recuperato a Licata. E’ del 1432 e parla di Naro

Ha come protagonista un nobile di Naro il più antico documento scovato tra le migliaia di carte del Comune di Licata dall’equipe del Fondo Antico della Biblioteca Comunale “Luigi Vitali” di Licata” che, con un lavoro certosino senza precedenti, sta quotidianamente riordinando e studiando una dopo l’altra.

Lo ha reso noto sulla propria pagina facebook il Fondo Librario Antico di Licata presentando un’altra inedita “Storia di Carta”.

Il documento ha 589 anni ed è stato realizzato 60 anni prima della Scoperta dell’America e 121 anni prima del terribile sbarco a Licata (11 Luglio 1553) della flotta guidata da Mohamed Dragut che, per otto giorni, mise a ferro e fuoco la città. Tutti i documenti recuperati precedentemente, tranne qualche sporadico caso, facevano riferimento, infatti, agli anni successivi all’assalto della flotta turca. Il documento recuperato in questi giorni è una delle pochissime testimonianze sopravvissute alla devastazione del pirata Dragut.

È un testamento (caratteristica e indispensabile la formula iniziale “Notum facimus et testamur”) redatto il 20 Giugno del 1432, danneggiato e mutilo alla fine. Il manoscritto è composto in latino medievale con qualche incursione di termini in siciliano e presenta le consuete abbreviazioni per contrazione e per troncamento

Il manoscritto parla di un nobile abitante della Città di Naro, Giovanni da Terranova, il quale, costretto a letto per le precarie condizioni di salute decide di mettere nero su bianco le proprie disposizioni testamentarie. Nomina eredi universali il figlio legittimo Stefano da Terranova e la moglie Antonia, disponendo di essere sepolto nella cappella di sua proprietà all’interno della Chiesa Madre di Naro.