LAMPEDUSA. La Prefettura della Casa Pontificia rende noto il programma della visita pastorale di Papa Leone nella più grande delle isole Pelagie, il prossimo 4 luglio.
ore 7,15 Partenza in auto dal Vaticano
ore 7,45 Decollo dall’aeroporto di Ciampino
ore 9,00 Atterraggio all’aeroporto di Lampedusa
sono previsti i seguenti momenti:
– sosta al Cimitero, con omaggio floreale sulle tombe
– sosta alla “Porta d’Europa”
– sosta al Molo Favaloro: benedizione della targa che intitola
il Molo a Papa Francesco
saluto ad alcuni Migranti
ore 10,30 – Celebrazione della Santa Messa
sul palco è esposta l’immagine della Madonna di Portosalvo
– al termine della Messa: saluti alle Autorità, a bambini ammalati, Volontari
ore 12,30 Decollo da Lampedusa
ore 13,45 Atterraggio a Ciampino
Rientro in Vaticano
E per l’occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, è stato predisposto un collegamento marittimo speciale da Porto Empedocle alla più grande delle Pelagie per consentire, a quanti vorranno, di partecipare alla Celebrazione Eucaristica con il Santo Padre. Il servizio è stato pensato come una soluzione agile e diretta: gli orari dei collegamenti consentiranno infatti di partecipare alla visita del Santo Padre senza la necessità di pernottare sull’isola. Il viaggio di andata partirà da Porto Empedocle il 3 luglio alle 22, con arrivo a Lampedusa alle 7del 4 luglio. Per il rientro, la nave salperà da Lampedusa il 4 luglio alle 20:30, raggiungendo Porto Empedocle alle 6 del 5 luglio.
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