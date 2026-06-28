LAMPEDUSA. La Prefettura della Casa Pontificia rende noto il programma della visita pastorale di Papa Leone nella più grande delle isole Pelagie, il prossimo 4 luglio.

ore 7,15 Partenza in auto dal Vaticano

ore 7,45 Decollo dall’aeroporto di Ciampino

ore 9,00 Atterraggio all’aeroporto di Lampedusa

sono previsti i seguenti momenti:

– sosta al Cimitero, con omaggio floreale sulle tombe

– sosta alla “Porta d’Europa”

– sosta al Molo Favaloro: benedizione della targa che intitola

il Molo a Papa Francesco

saluto ad alcuni Migranti

ore 10,30 – Celebrazione della Santa Messa

sul palco è esposta l’immagine della Madonna di Portosalvo

– al termine della Messa: saluti alle Autorità, a bambini ammalati, Volontari

ore 12,30 Decollo da Lampedusa

ore 13,45 Atterraggio a Ciampino

Rientro in Vaticano



E per l’occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, è stato predisposto un collegamento marittimo speciale da Porto Empedocle alla più grande delle Pelagie per consentire, a quanti vorranno, di partecipare alla Celebrazione Eucaristica con il Santo Padre. Il servizio è stato pensato come una soluzione agile e diretta: gli orari dei collegamenti consentiranno infatti di partecipare alla visita del Santo Padre senza la necessità di pernottare sull’isola. Il viaggio di andata partirà da Porto Empedocle il 3 luglio alle 22, con arrivo a Lampedusa alle 7del 4 luglio. Per il rientro, la nave salperà da Lampedusa il 4 luglio alle 20:30, raggiungendo Porto Empedocle alle 6 del 5 luglio.

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