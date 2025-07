Sono dovuti intervenire anche due canadair per avere ragione su altrettanti vasti incendi scoppiati nel primo pomeriggio, uno nei pressi della galleria di Santa Lucia, tra Agrigento e Raffadali, e l’altro in territorio di Milena. Impegnate via terra diverse squadre di vigili del fuoco e della Forestale, nel tentativo di domare le fiamme, prima ancora che si potessero estendersi in maniera considerevole. Una lotta contro il tempo.

Stando alle prime ricostruzioni, in entrambi i casi, il fuoco si sarebbe sviluppato dalla sterpaglia. In azione sarebbero entrati ignoti piromani, che hanno dato fuoco all’erba secca e in poco tempo le fiamme si sono propagate, attaccando i versanti collinari e un’area boschiva. I canadair hanno fatto la spola con il mare di San Leone e Maddalusa, per rifornirsi. Un’operazione che è durata ore, con i mezzi aerei che hanno sorvolato a bassa quota il quartiere di Monserrato.

