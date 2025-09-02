Quattro morti in due incidenti stradali. Una strage. Sulla Agrigento-Palermo, lungo la statale 189 Della Valle del Platani all’altezza di Lercara Friddi, nell’impatto frontale tra una Bmw e una Peugeot sono morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio rispettivamente di 68 e 39 anni. L’altro automobilista, 58 anni, originario di Mussomeli, è invece rimasto illeso. La strada è chiusa in entrambe le direzioni e sono in corso i rilievi della polizia Stradale per risalire alla dinamica dello scontro. E nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 2, nel sottopassaggio di via Belgio a Palermo, una moto Kawasaki Z750 con due giovani a bordo si è schiantata contro il guardrail. Le vittime sono Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo di 22 anni. La dinamica è ancora al vaglio dell’infortunistica della polizia municipale.

