Venerdì 5 settembre, alle ore 17:30, Casa Sanfilippo ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Donato Bendicenti, intitolato “Al Centro della Tempesta” (ed. RAI Libri). L’evento, organizzato da Alessandro Accurso Taganonell’ambito del Moviti Fest, vedrà l’incontro condotto dal dottor Vittorio Messina.

Corrispondente Rai da Bruxelles, Bendicenti è uno dei giornalisti italiani più riconosciuti e apprezzati, noto per la sua esperienza e autorevolezza nel racconto dell’attualità europea e internazionale. L’incontro sarà un’occasione unica per conoscere da vicino la sua visione e approfondire i temi affrontati nel libro.

