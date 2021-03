Due tappe della Madonna della medaglia miracolosa nell’agrigentino

Lo scorso 11 novembre, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco è iniziato il pellegrinaggio in Italia della Madonna della Medaglia Miracolosa in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Nella diocesi di Agrigento ci saranno solo due tappe: la prima ad Aragona la seconda ad Agrigento. Mercoledì 17, alle 16.30 l’immagine della Madonna arriverà all’ingresso di Aragona, e con un corteo di macchine verrà accompagnata in Chiesa Madre. Sul sagrato della Chiesa ci sarà la preghiera di accoglienza, e poi il saluto dell’arciprete don Angelo Chillura (nella foto) e del Sindaco Giuseppe Pendolino. A seguire la preghiera del Rosario e la S. Messa. Giovedì 18, dopo la Messa delle 9, il simulacro verrà portato prima al Municipio e poi all’interno della caserma dei Carabinieri affinchè la Madonna benedica coloro che operano al servizio della Comunità. Alle 11 la Messa e nel pomeriggio alle 16 nella casa di riposo “Oasi Sacro Cuore”. La giornata si concluderà in Chiesa Madre con altri momenti di preghiera. Venerdì 19 la consegna dell’effigie della Madonna alla comunità di Agrigento.