Nuovi ingressi nella giunta comunale di Santa Margherita Belìce: il Sindaco Gaspare Viola ha nominato assessori Deborah Ciaccio e Francesco Santoro. Prendono il posto dei due dimissionari, Baldassare Giarraputo e Antonino Santoro.

Deborah Ciaccio è anche consigliere comunale e Presidente dell’Istituzione Culturale Tomasi di Santa Margherita: “Sono orgogliosa ed onorata per la prestigiosa nomina ricevuta- commenta il neo assessore- metterò il massimo impegno per espletare tale ruolo, continuando con tenacia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’interesse della collettività tutta. Un ringraziamento al Sindaco per la fiducia conferitami ed alla mia città per la forza che mi trasmette ogni giorno”.

Nei prossimi giorni i nuovi assessori riceveranno le deleghe.