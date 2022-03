Due milioni di euro per permessi a costruire e condoni edilizi, Di Rosa: “Saranno investiti in opere di Urbanizzazione?”

“Siamo ben lieti del risultato ottenuto dall’assessore Principato, ma quanti di questi soldi, in percentuale, saranno reinvestiti come per Legge, in opere di urbanizzazione primaria e secondaria assenti nella maggior parte dei quartieri del Comune di Agrigento?” La domanda la pone il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa dopo l’intervento dell’assessore Comuale, Gerlando Principato, che ha annunciato l’incasso nel 2021 di più più di 2 milioni di euro per permessi a costruire e condoni edilizi. “ Lo avevamo scritto l’8 luglio scorso- continua Di Rosa- oggi l’Assessore Principato ci rende conto di ciò che il suo ufficio ha prodotto, e noi non possiamo che rendere giustizia all’Assessore complimentandoci con lui. Quando qualcuno sa fare e fa, i risultati arrivano, Bravo, continui su questa strada, noi siamo pronti a riconoscere le persone che rendono e che lo fanno con professionalità”.