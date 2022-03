Ai domiciliari spaccia crack: arrestata una donna

Era agli arresti domiciliari, ma nel corso di un controllo, è stata trovata in possesso di ben 15 grammi di crack, già suddiviso in dosi, e pronto allo spaccio. Per questo i poliziotti del Commissariato di Canicattì, insieme ai finanzieri della locale Tenenza, hanno arrestato una trentenne canicattinese.

L’operazione in congiunta ha permesso di sequestrare ben 30 dosi di stupefacente, una parte delle quali nascoste all’interno di un divano. Oltre a questo la donna era in possesso di tutto il necessario per l’attività di spaccio, come bilancini di precisione e involucri per la suddivisione delle dosi.

L’ arrestata, dopo la convalida dell’arresto, è stata sottoposta alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.