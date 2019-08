Due mezzi rubati pronti per compiere azioni criminali. Ritrovati alla periferia di Canicattì.

Nascosti e difficilmente visibili dalla sede stradale. I poliziotti di una Volante del Commissariato di Canicattì, hanno rinvenuto due veicoli risultati rubati. In particolare in contrada “Montagna”, gli agenti hanno trovato una Fiat Panda, accertando che il mezzo era stata rubato ad un giovane canicattinese lo scorso 3 agosto.

Con le stesse modalità è stato rinvenuto in contrada “Guardinelli” un Fiat Fiorino in uso ad un noto panificio, che era stato asportato giorni prima. In entrambi i casi i veicoli erano stati nascosti, probabilmente per essere successivamente ripresi da ignoti individui, forse anche per compiere qualche azione delinquenziale.

I due veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.