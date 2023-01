Due incidenti stradali per Capodanno, tre persone ferite

Due incidenti stradale si sono verificati ad Agrigento e Porto Empedocle. La sera del 31 lungo la strada che collega Agrigento con la zona balneare di San Leone, in via Crescente, si sono scontrate auto coinvolte, una Volkswagen Tiguan e una Dr Zero. Due i feriti trasferiti con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versano in condizioni gravi.

Nel pomeriggio del primo gennaio, teatro dell’incidente la via Empedocle, proprio all’altezza di via Malato, a Porto Empedocle. Ad entrare in collisione una vecchia Fiat Cinquecento e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro, con un ambulanza trasferito al presidio ospedaliero di contrada Consolida.