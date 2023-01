Brucia auto di impiegato. Aperta inchiesta

Un incendio ha carbonizzato un’automobile di grossa cilindrata, di proprietà di un quarantenne impiegato. E’ successo nelle ore notturne, tra venerdì e sabato, a poche decine di metri dalla piazza principale di Realmonte. Chiamati dai residenti, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento le fiamme.

Da una prima perizia effettuata il rogo potrebbe essere di natura dolosa. Sul posto, comunque, nel corso dell’ispezione dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, non sarebbero stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi.

Gli stessi pompieri, chiamati a relazionare sull’evento, al momento non si sono sbilanciati. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dell’accaduto informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d’indagine, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.