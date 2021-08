Due incidenti stradali, giovane grave trasferito in elisoccorso

Due incidenti stradali, uno dei quali è c’è un centauro in gravi condizioni, si sono registrati, nel giro di pochi minuti, lungo la strada statale 115. Il primo sinistro si è verificato tra il centro commerciale Le Rondini, e l’hotel Dei Pini, proprio all’ingresso di Porto Empedocle. A scontrarsi per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri sono state un’autovettura Fiat Stili, condotta da un trentaduenne di Voghera, e una moto Bmw, con alla guida un 46enne empedoclino.

Ferito, in maniera grave, l’uomo che era in sella al mezzo a due ruote. Scattato l’allarme sul posto sono giunte due ambulanze, una del 118, e l’altra Gise 118.

E’ stato fatto arrivare l’elisoccorso del 118 che, ha trasferito il 46enne al Trauma Center dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Un secondo incidente stradale si è registrato invece fra contrada “Ciuccafa” e il bivio per i lidi empedoclini. Anche in questo caso a scontrarsi un’autovettura, Poco Volkswagen e una moto Ducati. Sul posto i poliziotti del Commissariato “Frontiera” e i carabinieri.