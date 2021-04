Due incendi in punti diversi della città, bruciano furgone e auto

E’ stata un’altra notte di fuoco a Licata dove, in due strade diverse del centro dell’Agrigentino, si sono registrati due incendi di veicolo. Super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, ma anche per i poliziotti del locale Commissariato, alle prese con le indagini.

Il primo rogo, in via Maroncelli, nella tarda serata di Pasquetta. Qui è andato in fiamme un furgone, di proprietà di un licatese. Poco più tardi, verso la mezzanotte in via Rosario Livatino, un incendio ha danneggiato una Fiat Croma, di proprietà di una donna di mezza età, di Licata, in uso ad un familiare, operaio.

In entrambi i casi le fiamme sono state circoscritte, e spente, dai pompieri. Le cause dei due eventi, sono ancora in corso d’accertamento. I poliziotti, dopo i sopralluoghi hanno avviato le indagini.