Attività di prevenzione sull’abbandono dei  rifiuti  della polizia provinciale

La polizia Provinciale provvederà a collocare dal 7 al 17 Aprile prossimo telecamera mobile e due cartelli informativi su una strada provinciale per prevenire il fenomeno dell’abbandono di rifiuti pericolosi e di quelli solidi urbani. La telecamera sarà posizionata in prossimità di un luogo notoriamente a rischio, situato in un’area di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Le immagini con gli eventuali trasgressori saranno registrate e trasmesse in tempo reale alle Autorità di Polizia. I cartelli informativi utilizzati sono stati realizzati secondo le prescrizioni della legge in materia di protezione dei dati personali e sono collocati nella

zona prima dell’inizio dell’area delle riprese indicando la finalità delle registrazioni.

L’attività di controllo della Polizia Provinciale si rende necessaria per contrastare questo dilagante fenomeno che comporta notevoli costi economici a carico del bilancio dell’Ente. Il Libero Consorzio effettua periodicamente controlli su diverse strade provinciali dove vengono depositasi rilevanti quantitativi di rifiuti, riuscendo a riprendere alcuni

soggetti ai quali è stata poi notificata una sanzione di 600 euro. Per questa attività di controllo la Polizia Provinciale si avvale anche di 5 foto-