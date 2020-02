Due giovani aggrediti, picchiati e accoltellati. Uno è grave

Aggrediti, picchiati, e uno dei quali colpito con un’arma da punta, verosimilmente un coltello, da più ignoti individui. Due ventenni di nazionalità tunisina sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Uno è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non per le conseguenze delle ferite. Dopo l’aggressione ha accusato un malore, non è chiaro, forse per una colica, e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata. Al suo connazionale applicati diversi punti di sutura in alcune parti del corpo.

Poi è stato dimesso, e giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni. Un episodio su cui i poliziotti del Commissariato di Licata, stanno indagando per ricostruire ogni cosa, e cercare di risalire ai responsabili. Fatto avvenuto, l’altra sera, ma non si capisce dove, e perché c’è stata l’aggressione.