Agrigento, ragazza masturba un anziano per strada in pieno giorno

Da qualche giorno il vicolo San Pietro, una stradina con ai lati due rampe di scale, che dalla via Atenea porta in via Pirandello, o viceversa, è diventato luogo anche di incontri a “luci rosse”. Perché come mostrano le immagini di un video amatoriale, realizzato da una residente con uno telefonino, si vede una coppia arrivare, e appartarsi in un cortiletto, a ridosso del portone di un magazzino, sotto una palazzina abitata da più famiglie. Lui, capelli bianchi, avanti negli anni, ultrasessantenne, quasi sicuramente agrigentino.

Lei una giovane straniera, verosimilmente di circa venti, o al massimo trent’anni. All’improvviso si sono abbandonati ai propri istinti, prima con “strofinamenti”, poi lei ha masturbato lui. Sembra di ritornare indietro di quasi due anni, precisamente al 22 maggio del 2018, quando alcuni ragazzi ripresero con un telefonino, una ragazza praticare sesso orale ad un anziano su una panchina, all’interno della villetta “Casesa” in piazza Aldo Moro. Anziano, poi identificato, e attualmente sotto processo per atti osceni in luogo pubblico.