Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, ieri pomeriggio, lungo il viale Cannatello ad Agrigento. A scontrarsi due auto: una Nissan Juke, con alla guida una cinquantenne, e una Chevrolet, condotta da una cinquantacinquenne. Entrambi i conducenti agrigentini.

Ad avere la peggio le due occupanti dell’ultima vettura. Con le ambulanze sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versano in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura.