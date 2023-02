Due donne a confronto: Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Due donne a confronto, in ruoli di grande responsabilità: Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Elly Schlein una donna per la prima volta eletta, come segretaria del PD, in questo momento il maggior Partito dell’opposizione, mentre come Capo del Governo , da pochi mesi è un’altra donna, già segretaria di FDI, un Partito chiaramente con diversa, anzi contrastate visione politica ed ideale, che è stata indicata chiaramente dal popolo, nelle ultime elezioni del 25 settembre scorso. Quando subito dopo l’esito delle elezioni politiche, il Presidente Mattarella Le ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo, dopo un brevissimo, (il più breve della nostra storia repubblicana) giro di consultazioni, perché l’indicazione popolare era fin troppo chiara.

Ed adesso in Parlamento e nello scenario politico, con una visione politica diametralmente opposta, in Italia, in ruoli apicali diversi, ma politicamente assai rilevanti, ci sono due donne: Giorgia Meloni ed Elly Schlein

A parte tutto quello che potrà avvenire sul piano delle alleanze e sul tema più importante del momento come la guerra tra Russia e Ucraina, quello che subito pare verificarsi all’interno di un Partito come il PD, dove, – in genere, a parte qualche eccezione locale – le donne non hanno avuto molta attenzione, è una radicale trasformazione del Partito.

Chi scrive, proprio di recente, cogliendo l’aria che si respirava, nella Chiesa anzitutto, ma anche nella società, ha sollecitato a vivere questo periodo liturgico quaresimale, riflettendo e valorizzando il genio femminile. Quel genio femminile che ha segnato la storia sacra, con quel carisma particolare che, nella fedeltà all’unico Dio, si è sempre concretizzato in servizio per il bene e la salvezza del popolo.

Adesso Giorgia Meloni ed Elly Schlein due donne con una cultura e formazione assai diverse, sono state chiamate in ruoli diversi a servire l’Italia : la prima al Governo, la seconda all’opposizione, che in democrazia è fondamentale. Non solo ! quello che è davvero importante, è puntare davvero sempre ed unicamente al bene del paese Italia. Cosa che gli uomini – (a giudizio del popolo che si esprime in occasione delle elezioni col voto) – non sempre hanno saputo fare bene, e comunque cedendo magari ad interessi di parte.

La nuova segreteria Schlein ha preso immediatamente in mano la bussola del suo ruolo e conseguentemente ha aperto le “ostilità” al Governo, come segno concreto del modo di come intende declinare “la nuova identità” del Pd: “Saremo – ha detto – un bellissimo problema per Giorgia Meloni”. Al che, subito la Meloni, senza attendere , dopo essersi congratulata con la sua nuova avversaria ed avere fatto gli auguri di buon lavoro, ha detto “…. “ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima”. “Il confronto delle idee – aggiunge Meloni – non mi ha preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che il Pd “sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai, semmai lo è stato per la sinistra. Per noi il confronto se è fatto sulle idee è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora buon lavoro”.