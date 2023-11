Due banditi con il volto travisato e apparentemente non armati, nel pomeriggio di giovedì, hanno messo a segno una rapina in viale Caduti di Marzabotto a Villaseta ai danni di un distributore di carburanti. Hanno avvicinato l’addetto alla pompa di benzina, e dopo averlo minacciato, l’hanno costretto a consegnare i soldi che aveva in tasca.

Il bottino ammonta a 400 euro. I malviventi, arraffati i soldi, si sono allontanati velocemente. Scattato l’allarme dopo qualche minuto sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. E i militari dell’Arma dopo avere ascoltato la testimonianza della vittima, hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità degli autori dell’azione criminale.