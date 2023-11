Maxi furto in contrada “Giacato” in territorio di Lucca Sicula, dove una banda di malviventi si è intrufolato in uno stabilimento di calcestruzzi di proprietà di un quarantaseienne di Burgio, di fatto, gestito da un curatore fallimentare nominato dall’Autorità giudiziaria. I ladri hanno raggiunto la rimessa della struttura commerciale, ed hanno rubato due betoniere, due pale gommate, un camion e un’autopompa.

L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato. Da una prima stima si parlerebbe di 250 mila euro, purtroppo, non coperto da alcuna assicurazione. E’ stato lo stesso curatore fallimentare, un sessantenne saccense, a presentare la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. Quasi sicuramente l’incursione è stata messa a segno nel corso delle ore notturne. Subito è scattata la segnalazione al 112.

Gli investigatori dell’Arma e gli esperti della Scientifica hanno compiuto un accurato sopralluogo e inviato una prima relazione alla Procura della Repubblica di Sciacca che ha aperto un fascicolo.