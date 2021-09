Due bagnanti salvati dall’annegamento

A causa delle condizioni meteo proibitive e di corrente, non erano riusciti a far rientro sull’arenile. Il personale dell’Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Licata, ha coordinato un’articolata e complessa attività di ricerca e soccorso in mare in località balneare di “Marianello,” in territorio licatese, riuscendo, grazie anche al celere intervento iniziale di alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, e di un militare dipendente libero dal servizio, a mettere in salvo due bagnanti in difficoltà che si erano allontananti dalla battigia.