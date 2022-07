Droga nascosta in casa occupata per le vacanze: arrestato trentenne

In vacanza in una abitazione, a Licata, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana. Due involucri di cellophane che erano stati accuratamente nascosti fra i suppellettili della residenza. I poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentenne licatese ,residente in uno Stato estero. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti hanno sequestrato due involucri per un totale di 120 grammi, che è risultata essere già “tagliata” e dunque pronta ad essere piazzata sull’illegale mercato delle cessioni. Il pubblico ministero, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, ha disposto per il trentenne i domiciliari.