Nelle province di Brindisi, Lecce e Padova, e nelle Case circondariali di Agrigento, Sassari, Oristano, Bari e Lecce, i carabinieri del Comando provinciale di Brindisi, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, con l’aggravante di aver agevolato la Sacra Corona Unita, operante nella frangia “Tuturanese”, per spaccio di sostanze stupefacenti e per violazioni in materia di armi. Sono questi i reati contestati a vario titolo a dieci persone raggiunte da misure custodiali.

