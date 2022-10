Doppia trasferta per la Moncada. Si comincia con la NPC Rieti

La terza giornata del Campionato di Serie A2 – Girone Verde vedrà i biancazzurri di coach Davis Cagnardi impegnati nella prima di due trasferte consecutive al PalaSojourner di Rieti contro l’NPC Kienergia Rieti. La palla a due è in programma per le ore 18. Un palazzetto che inevitabilmente rievoca le sfide della passata stagione quando i due roster si sono affrontati in semifinale dei playoff del campionato di Serie B ed ha visto Agrigento trionfare proprio a Rieti a Gara 4 ed un’altra vittoria, pochi mesi prima, arrivò in Coppa Italia. Oggi la storia è diversa, perchè Rieti ha acquisito il titolo per salire di categoria, ha confermato in panchina coach Gabriele Ceccarelli ed ha alle spalle una vittoria contro la Juvi Cremona ed una sconfitta contro la corazzata Cantù. La Moncada arriva a questa sfida dopo aver incassato due sconfitte, quella in trasferta a Trapani e quella tra le mura amiche con la Vanoli Cremona. “In entrambe le squadre – commenta coach Cagnardi – sono presenti molti protagonisti di quella serie e ci aspettiamo di trovare un senso di rivincita da parte loro che tradotto in campo significa aggressività e determinazione, caratteristiche che sanno mettere bene in campo, assieme alla capacità di sfruttare le loro skills individuali all’interno del sistema di gioco proposto da coach Ceccarelli. Da parte nostra – aggiunge Cagnardi – arriviamo da una settimana di buon lavoro durante la quale abbiamo aggiustato alcuni aspetti del gioco che ancora vanno assettati e sottolineato quanto sia importante trovare quella continuità sui 40 minuti che ci permetterà di giocare alla pari ogni partita. Avremo tutto il roster a disposizione e siamo pronti e concentrati per questa importante sfida”. Siamo pronti – fa eco il play Alessandro Grande – a fare una partita dura per sbloccare la classifica ed avere maggior fiducia”. Domenica 23 Agrigento sarà impegnata sul campo della della Juvi Cremona.