Caporalato, titolare azienda agricola torna libero

E’ rimasto coinvolto in un’inchiesta sul “caporalato” in merito alle assunzioni di alcuni dipendenti in un’azienda agricola di Canicattì. Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip della città nissena, nei confronti di Vincenzo Ferraro.

Il Riesame, a seguito del ricorso presentato dal difensore dell’indagato, l’avvocato Lillo Fiorello, ha disposto che la misura cautelare applicata venisse immediatamente annullata, e che canicattinese fosse rimesso in libertà. L’indagine coordinata dalla Procura di Caltanissetta, ha ipotizza un caporalato esteso ai territori di Caltanissetta e Agrigento.