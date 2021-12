Dopo Ravanusa è psicosi per le fughe di gas: decine di segnalazioni

“C’è una forte puzza di gas fate presto», e poi, “Sento odore strano, venite ci potrebbe essere una fuga di gas”. Queste sono solo alcune delle tante segnalazioni ricevute dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, in questi ultimi giorni, dopo la tragica esplosione che ha sconvolto Ravanusa, dove hanno perso la vita 9 persone, e provocato ingenti danni a decine di abitazioni. Una sorta di panico tra i cittadini, da Agrigento a Licata, da Canicattì al saccense. In molti l’hanno chiamata «psicosi post-Ravanusa». I vigili del fuoco, come sempre avviene per tutti i tipi di intervento accorrono immediatamente. Ancora di più in questi giorni se per odori sospetti. Segnalazioni che ovviamente sono state, e tutte verificate sul posto dalle squadre di pompieri, ma che per fortuna al momento non si stanno rilevando legate a vere e proprie criticità.