Dopo mesi di chiusura riapre anche il Cinema Concordia

Dopo mesi e mesi di chiusura riapre anche il Cinema Concordia ad Agrigento. In anteprima nazionale sarà possibile guardare “The Suicide squad” e “Fast&Furious9”. Il 26 aprile è stato il giorno delle riaperture, individuato dal governo come data in cui far ripartire molte delle attività chiuse per mesi a causa delle restrizioni anticovid. Però ha riaperto solo una minima parte.

L’invito del video maker Marco Gallo è quello di “prendete i vostri figli, fidanzati/e, nonni e vicini di casa e passate una bella serata al cinema che, in fondo, è bello anche d’estate”.